テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は３日、ドジャース・大谷翔平投手が１日（日本時間２日）、本拠地・ドジャースタジアムでファン感謝イベント「ドジャーフェスト２０２５」に出席したことを伝えた。大谷は１月にロサンゼルスで発生した山火事で自身も避難生活をしていたことを明かした。同時期にインフルエンザにもかかっていたが、すでに普段の生活に戻っており、今年初めてファンの前に現れ