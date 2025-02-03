2日、棋王戦五番勝負の第1局が高知市で行われました。3連覇がかかる藤井聡太七冠（22）が迎え撃つのは、タイトル初挑戦の増田康宏八段（27）です。両者互角の戦いを繰り広げましたが、攻勢に出た藤井七冠が127手で、白星をあげました。藤井七冠「時間配分も含めて課題が残るところもあった。しっかり振り返って第2局以降に生かしていければ」棋王戦の第2局は、今月22日に金沢市で行われます。（「グッド！モーニング」2025