コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングは、SAFFAIRE SKY ENERGYが国内で製造する持続可能な航空燃料(Sustainable Aviation Fuel/SAF)を2025年度から日本航空(JAL)および全日本空輸(ANA)に供給する。国内エアラインへの供給開始に伴い、日本国内では初となる国産SAFサプライチェーンの構築が実現する。○日本で初めて大規模に生産するSAFを国内エアラインに供給供給予定のSAFは、2021年にN