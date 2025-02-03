三井不動産レジデンシャルは1月24日、同社が今後、分譲、賃貸する原則すべてのマンション共用部にパラアートを設置することを発表した。展示するアートの一例 館内アートサイン今回の取り組みは、三井不動産レジデンシャルに加え、多数のスポーツチームのウェア、幟(のぼり)などの印刷や会場装飾を手掛けるサプティー、パラアートサブスクリプションサービス「PARA ARTサブスクby studio FLAT」などで三井不動産レジデンシャルと協