Jasper Ward［ワシントン１日ロイター］ - トランプ米大統領は１日、米国で拘束したベネズエラの不法移民全員について、ベネズエラ側が受け入れに合意したと明らかにした。トランプ氏は自身のソーシャルメディアに「ベネズエラは、ギャング組織トレン・デ・アラグアの構成員を含めた全ての不法移民を受け入れることに応じた」と投稿し、移送手段もベネズエラが提供すると付け加えた。ベネズエラ政府はコメント要請に回答し