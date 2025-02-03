シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」（2016-）でマイク役を演じるフィン・ウルフハードが、シリーズ完結に対する切ない心情を、人気アニメ映画『トイ・ストーリー3』（2010）の号泣必至シーンになぞらえて語った。 「ストレンジャー・シングス」の最終章となるシーズン5の撮影は2024年1月8日にスタートし、約1年をかけて同年12月に終了。米のインタビ