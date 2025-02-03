“スーパーヒーロー疲れ”が叫ばれた後、マーベル・スタジオは新生キャプテン・アメリカの単独デビュー映画を公開する（2025年2月14日）。『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）でスティーブ・ロジャースに盾を託されたファルコン／サム・ウィルソンの物語だ。彼がキャプテン・アメリカの座を受け継ぐにあたっての葛藤は、のドラマ「ファルコン＆ウィンタ&#12540