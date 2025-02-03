元NMB48で歌手の白間美瑠（27）が3日までに自身のインスタグラムを更新。超ミニスカ・ゴルフウエア姿を披露した。「ガチゴルフ第5話放送見てくれたかな？感想待ってるよーーゴルフウェアー可愛い！景色も最高〜！オフショットです！！！」とつづり、白のミニスカ・ゴルフウエア姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「みるるんウェア似合ってて可愛い」「今日もかわいい」「スタイル抜群」「紅葉がまたよく似