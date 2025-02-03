先週の日経平均株価は、中国企業が開発した生成AI「ディープシーク」の登場でアメリカの半導体大手「エヌビディア」株が急落するなど“ディープシークショック”に見舞われました。ただ、週の後半にかけて徐々に持ち直し、3万9500円台で取引を終えました。マネックス証券チーフストラテジスト広木隆氏「AI産業全体の発展の可能性が高まったと。より大きく発展していくとポジティブな面も見た」このあと始まる週明けの取引