2025年1月27日、科技日報は、電気自動車（EV）の寿命がガソリン車とほとんど変わらないとする論文が発表されたことを報じた。記事は、英バーミンガム大学の科学者が英国の自動車安全検査記録を詳細分析し、EVの寿命について考察した論文がこのほど、科学誌「ネイチャー・エナジー」最新号に掲載されたと紹介。研究チームは2005年から22年までの英国の義務的な車両検査（MOT）の記録約3億件を分析し、対象となった自動車約2980万台