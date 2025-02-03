2024年に国家市場監督管理総局が承認・発表した国家標準の外国語版は、前年比43％増の571件に達して過去最高を更新した。これらの外国語版は、英語、ロシア語、ドイツ語、ポルトガル語、カンボジア語（クメール語）、ベトナム語の6言語をカバーし、穀物、トンネル工事用機械、鉄道電気設備、宇宙科学、衛星ナビゲーション、ドローン、緊急消防設備などの主要分野に関わっている。「標準」は世界の「共通語」であり、国際貿易におけ