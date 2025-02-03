「ローソン」は、2月4日（火）から、出雲抹茶を使用した新作デザートとベーカリーを、中国＆四国地区の店舗で発売する。【写真】断面がたまらん！出雲抹茶のベーカリーも■新作3種を展開今回発売されるデザートとベーカリーは、島根県立大学 看護栄養学部 健康栄養学科 4年生の学生と共同開発し展開される「抹茶の濃厚チーズケーキ」、「抹茶クロッキー」、「抹茶のつぶあん＆マーガリン」の全3種類。「抹茶の濃厚チーズケ