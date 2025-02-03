２日未明、新潟市東区の住宅を全焼した火事で、警察はこの家に住む男を放火の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは新潟市東区紫竹山の無職阿部和彦容疑者（５７）です。新潟東署によりますと、阿部容疑者は２日午前３時頃、自宅２階の寝室でゴミに火をつけ、住宅１棟１３７平方メートルを全焼させた疑いが持たれています。調べに対し阿部容疑者は「私がやったことに間違いありませんと」容疑を認めています。阿部容疑者は住宅