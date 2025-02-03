Simon LewisElida Moreno[パナマ市 ２日 ロイター] - ルビオ米国務長官は、パナマ運河付近の港を運営する中国企業に対する米国の懸念に直ちに対応するようパナマ政府に求めた。米国務省のブルース報道官は「トランプ米大統領は、中国共産党がパナマ運河周辺に影響力を持ち、支配している現状が同運河にとって脅威だと暫定的に判断している」と述べた。パナマのムリノ大統領は２日、同国を訪問したルビオ氏と会談。会談後、パ