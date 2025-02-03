Nikunj Ohri［ニューデリー１日ロイター］ - インド政府は１日発表した２０２５年度予算案（２５年４月―２６年３月）で所得税の減税を盛り込み、年収１２８万ルピー（１万４８００ドル）以下の所得者は納税を免除するとした。また、新たに設けた基準額を超える所得者の税率も引き下げた。トランプ米政権による輸入品への関税強化を受けて世界経済の先行きが不透明な中で、中間層の支出を拡大させて内需を押し上げるのが狙