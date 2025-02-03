東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6218高値0.6263安値0.6203 0.6313ハイブレイク 0.6288抵抗2 0.6253抵抗1 0.6228ピボット 0.6193支持1 0.6168支持2 0.6133ローブレイク キーウィドル 終値0.5634高値0.5684安値0.5624 0.5731ハイブレイク 0.5707抵抗2 0.5671抵抗1 0.5647ピボット 0.5611支持1 0.5587支持2 0.5551