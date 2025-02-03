トランプ政権によるメキシコカナダ中国の関税決定遺憾に思う、EUにも関税なら米国に断固として対応 欧州連合（EU）はトランプ米大統領がカナダ、メキシコ、中国に大規模な関税を課す決定を下したことを遺憾に思う。EUに対し関税課した場合、我々は米国に「断固たる対応」を取る。