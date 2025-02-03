米株価指数先物時間外取引急落ダウ500ドル安世界的な貿易戦争スタート 東京時間08:10現在 ダウ平均先物MAR 25月限44173.00（-525.00-1.17%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 25月限5954.50（-112.75-1.86%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 25月限21014.75（-574.50-2.66%）