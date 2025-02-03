南アランド急落、トランプが南アへの資金援助すべて停止へ 今度は南アフリカか。トランプ米大統領が、南アフリカは土地を没収し人々をひどく扱っているとして、南アフリカへの今後の資金援助をすべて停止すると述べた。これを受け南アランドが対ドルで1.8%急落、約3週間ぶりに1ドル＝19ランドをつけている。