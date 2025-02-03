米株価指数先物時間外取引下げ加速、ダウ600ドル超安世界的な貿易戦争受け 東京時間08:29現在 ダウ平均先物MAR 25月限44056.00（-642.00-1.44%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 25月限5945.75（-121.50-2.00%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 25月限21014.75（-574.50-2.66%） ＮＹ原油先物3 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝74.09（+1.56+2.15%）