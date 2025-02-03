・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８６７３．９６（＋２７．０８） ・ドイツ・ＤＡＸ ２１７３２．０５（＋４．８５） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７９５０．１７（＋８．５３） ・ロシア・ＲＴＳ ９４９．５０（－４．３４） 出所：MINKABU PRESS