・ＮＹダウ４４５４４．６６（－３３７．４７） 高値４５０５４．３６ 安値４４５０７．２２ ・Ｓ＆Ｐ５００６０４０．５３（－３０．６４） ・ナスダック総合指数１９６２７．４４２（－５４．３０７） 出所：MINKABU PRESS