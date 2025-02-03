・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝７２．５３ドル（－０．２０ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝２８３５．０ドル（－１０．２ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３２１２．８セント（－２３．６セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５５９．５０セント（－７．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝