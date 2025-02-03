“ちょくりん”の衝撃から1年、新たなニックネームが誕生した。全国を8つのブロックに分け、エリア対抗の形式で行われる団体戦「ABEMA地域対抗戦2025 inspired by 羽生善治」の予選Aリーグ1回戦第2試合、関西B 対 中国・四国が2月1日に放送された。大将戦に向けて作戦会議を行っていた中国・四国の控室では、対戦相手となる関西B・大石直嗣七段（35）のあだ名が決定？盛り上がる中国・四国メンバーの様子に、ファンも興味津々の