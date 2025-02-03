TVアニメ『ぐらんぶる』Season 2に登場する新キャラクター＆キャスト情報が公開された。新キャラクター＆キャストとして、毒島桜子役を山根綺 北原栞役を諸星すみれ 乙矢尚海役を青山吉能が担当する。■毒島桜子cv. 山根綺青海女子大の一年生。仲の良いユキと菜摘と行動していることが多い。ある一件で伊織とは因縁が生まれてしまう。プライドが高いが、実は努力家。■北原栞cv. 諸星すみれ伊織の妹。淑やかで大人しい、和装が