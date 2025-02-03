TVアニメ『【推しの子】』第3期が2026年に放送されることが決定。ティザービジュアルsideルビーが公開された。さらに、ティザービジュアルを使用した公開記念映像では、ルビーの新規ボイスを聞くことができる。○●TVアニメ『【推しの子】』第3期ティザービジュアルsideルビー 公開記念映像また、「POP IN 2」衣装のルビー、有馬かな、MEMちょの新規キャラクタービジュアルも公開された。TVアニメ『【推しの子】』第3期の詳細はア