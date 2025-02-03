D-Linkは1月27日(現地時間)、「D-Link Technical Support」において、同社ルーターの「DSL-3788(Revision B2)」から脆弱性が発見されたと報じた。この脆弱性を悪用されると、認証されていないリモートの攻撃者にコードを実行される可能性がある。D-Link Technical Support.