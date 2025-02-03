2024年7月26日(金)にX(旧Twitter)に最終話が掲載され、130,000いいねと大盛況で幕を下ろした、シリーズ累計150万部を突破する(※電子書籍含む)『先輩がうざい後輩の話』(著：しろまんた)の最終第13巻が本日2025年2月3日(月)に発売となる。注目の描き下ろし内容は、登場キャラクター達の「その後のストーリー」で、本シリーズ過去最大の60ページ超えで収録。最終巻にふさわしいスペシャルな内容となっている。また、本作はXで2017年