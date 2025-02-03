Promit Mukherjee[オタワ ２日 ロイター] - カナダ政府高官は２日、米国の追加関税は違法で正当化されないとし、政府は法的措置を講じる意向だと明らかにした。トランプ氏は１日、カナダとメキシコからの輸入品に２５％の関税、中国からの輸入品に１０％の追加関税を４日から課す大統領令に署名した。これを受けて、カナダのトルドー首相は同日、米国からの輸入品に２５％の報復関税を課す方針を明らかにした。カナダ政府当局