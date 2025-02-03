Rodrigo CamposDavid Alire Garcia[ニューヨーク／メキシコ市 ２日 ロイター] - メキシコペソが２日、薄商いの中、対ドルで２％超下落した。トランプ米大統領が１日、メキシコからの輸入品に２５％の関税を課す大統領令に署名したことを受けた。ペソは一時、２．２％下落し１ドル＝２１．１５２３ペソと２０２２年３月以来の安値を付けた。メキシコのシェインバウム大統領は１日、報復関税を課すと表明した。２日の演説では