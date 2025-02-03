板垣李光人と中島裕翔がダブル主演を務めるドラマ『秘密〜THE TOP SECRET〜』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）第2話が今夜放送。鈴木（中島）が貝沼（國村隼）の恐ろしい秘密を知る。【写真】池脇千鶴がゲスト出演『秘密〜THE TOP SECRET〜』第2話場面カット本作は、科学警察研究所の法医第九研究室、通称“第九”を舞台に、死者の生前記憶を映像で再現できる特殊なMRI技術を用いて、解決不可能とされていた事件