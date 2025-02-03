もうすぐ新学期。学校や塾の通学のため初めて定期券を持つようになる子供も多いだろう。今、SNS上で大きな注目を集めているのはそんな子供たちにうってつけの定期券ケース。 【写真】こちらがおススメの定期券入れ 「春から電車バス通学になる新1年生や塾通学が始まるお子さんへ。定期券ケースは文具コーナーでなくスポーツ用品店へGOです文具コーナーに売ってる定期入れは破損や落下