ハウスメーカー情報などを紹介する「おうちパレット」が、「JR京浜東北線沿線に住むとしたら、最も住みたいと思う駅」についてのアンケートを行い、結果をランキング形式で紹介しています。アンケートは、2024年11月15日〜2025年1月10日にアンケートサイト「ボイスノート」で実施。現在、関東圏に住んでいる女性200人の回答をもとに、ランキングを作成しています。第5位は「浦和駅」で11票を獲得。第4位は「品川駅」で13票でし