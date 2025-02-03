小・中学校を表彰する「環境美化教育優良校等表彰事業」（主催：公益社団法人食品容器環境美化協会、略称・食環協）。25回の節目を迎えた今年度、最優秀校に選出された学校紹介特集の3回目は、環境大臣賞を受賞した福島県只見町立只見中学校だ。「第25回環境美化教育優良校等表彰式」は1月31日、浅草ビューホテル（東京都台東区）で開催された。足元を見直す活動で地域環境に変化町全体が只見ユネスコエコパークに登録されており、