ニッチ志向の強いアイテムが目立つ、今年のプリマハム春夏商品。「マスを狙うのではなく、シーンやユーザーを明確化した。加工肉の市場が大きく伸びないなかで、ターゲットを絞ることで刺さる商品をご提案。市場拡大につなげたい」（1月30日の会見で開発本部商品企画部長・岡島周市氏）。スナック菓子を思わせるパッケージでひときわ目を惹くのが「ギルティソーセージ ガーリックバターチーズ」だ。高まる健康志向の一方で、近年は