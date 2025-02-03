ザ・キャピトルホテル 東急は、「ザ・キャピトル ストロベリーフェア 2025」を3月31日まで開催する。ラウンジ「ORIGAMI」では、「ザ・キャピトル アフタヌーンティー- Spring -」を提供。スイーツやセイボリーに苺を使用するほか、タイベリー・ブルーベリー・シーベリーなどベリーの個性を活かしたベリーづくしのアフタヌーンティーが登場する。提供時間は午後2時から6時（ラストオーダー）までの150分制。料金は紅茶セットが8,8