レアル・マドリーのBチームからスペイン３部のSDアモレビエタにレンタルされていたMF中井卓大について、２月１日にローン契約の終了が発表された。21歳のMFは、同クラブで公式戦11試合に出場。開幕から最初の８試合はスタメンに名を連ねたものの、その後は出番が激減し、10月以降は途中出場が３度あるだけだった。そうした状況もあったのか、当初は今季終了までの期限付き移籍となっていたが、前倒しでの退団となった。【画