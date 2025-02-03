エターナルは1月24日、「世帯年収800万円超え」の名古屋市民を対象に「名古屋エリアにおける地元の人の評判地域調査」を公表しました。同調査は、名古屋市内に3年以上居住する、世帯年収が800万円を超える327人を対象にインターネット上で実施（調査期間：2025年1月10〜14日）。本記事では、名古屋市内で「治安が良いと思う区」ランキングを発表します。【全ランキング結果を見る】2位：名東区2位は、名東区でした。電車で栄駅まで