「広島春季キャンプ」（２日、日南）広島の新外国人、サンドロ・ファビアン外野手（２６）とエレフリス・モンテロ内野手（２６）が２日、来日初となるフリー打撃を行い、鋭い打球を披露した。ともに柵越えは１本だったものの、新井監督は「練習でもいいスイングしていた」と称賛した。新井監督との一問一答は以下の通り。◇◇（自ら）「もっと（球団公式インスタグラムで話題の）『ＡＩ河内広報』を書いてもらわな