しんどい思いをしているミドルマネジャーは多い。MIMIGURI代表Co-CEOの安斎勇樹さんは「現代のマネジメントは複雑で難易度が高く、多くのマネジャーが責任の重みと仕事の負荷に『しんどい』思いをしている。年齢や役割に起因する特有の悩みとも隣り合わせだ」という――。※本稿は、安斎勇樹『冒険する組織のつくりかた 「軍事的世界観」を抜け出す5つの方法』（テオリア）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／itakayuk