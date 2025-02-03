昨年８月末に結婚を発表した俳優の東出昌大が３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、元女優の妻・花林さんが出産したことを報告した。東出は「産まれました！母子共に健康です！取り急ぎ！東出拝」とのコメントを掲載した。この投稿には「無事に出産されてよかったです」「花林ちゃんお疲れ様でした」「母子共に健康。よかったです」などの声が寄せられている。東出は２０１５年に女優の結婚し、双子を含む３児をも