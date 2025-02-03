トランプ相場の再来を期待する投資家が多いだろう。トランプ大統領が就任し、トランプ2.0が始まった。日本株にも好影響が波及することに期待したい。日本は政治が不安定ではあるが、しっかり投資したいところである。日本株の権利付最終日（この日までに株を買えば配当金が貰える）といえば、3月および9月が注目されるが、2月に権利付最終日を迎える銘柄があることをご存じだろうか。そのなかから、株価が上昇傾向にある高配当株4