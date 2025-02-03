“美熟女モデル”川上ゆう（42）が3日までに自身のインスタグラムを更新。バストアップの近影を公開した。「日差しは暖かいけど、紫外線が気になる最近」とつづり、バストアップの近影ショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「いつもながらお美しいですね」「ゆうチャン可愛い」「今日も綺麗です」「たまらん」「お美しいめちゃ美人」「最高ぉ〜〜〜」などの声が寄せられている。川上は、2004年にセクシー