◇スコットランド・プレミアリーグ第25節セルティック3ー1 マザーウェル（2025年2月2日英国・マザーウェル）セルティックの日本代表FW前田大然（27）が先制ゴールなど1得点2アシストの活躍で3-1の勝利に貢献した。敵地マザーウェル戦にMF旗手怜央とともに先発した前田は、左ウイングの位置でフル出場。試合開始直後、ペナルティーエリア左から出したパスはゴール前を通過したものの、折り返しの右クロスをジャンプし