現在放送中の橋本環奈さん主演・連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第18週「おむすび、管理栄養士になる」の第87回が2月4日に放送予定です。【写真】翔也は、仕事帰りに義父たちの理容店を手伝うように…＊以下2月4日放送回のネタバレを含みます。朝ドラ通算111作目となる『おむすび』は、橋本環奈さん演じる平成元年生まれのヒロイン・米田結が、栄養士として、人の心と未来を結んでいく「平成青春