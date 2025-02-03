私はサリナ。夫のショウゴとまだ幼い息子2人と暮らしています。けれど最近、ショウゴの様子がどうも変なのです。なぜか毎週のように会社へ休日出勤するのです。しかもとても嬉しそうに……。以前のショウゴは「休みの日まで仕事なんて」と心底嫌がっていたのに、その様子を見るたび私は不思議でなりません。鼻歌まじりに帰宅したと思えば、「汗かいたから」とお風呂へ直行するなど怪しさ満点。私はショウゴの裏切りの気配を感じ始