毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『おむすび』（土曜日は1週間の振り返り）。2月4日放送の第87話では、翔也（佐野勇斗）が聖人（北村有起哉）の仕事ぶりに感動する。 参考：『おむすび』は『モテキ』とセットで観るべき仲里依紗を“主人公”にした緒形直人の名演 結（橋本環奈）が大阪新淀川記念病院で働き始めた第86話。 第87話では、結が、外科医の蒲田（中村アン）から、来週手術する患者に