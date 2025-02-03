2月2日午後、静岡市葵区の商業施設で、10代女性のスカート内をスマートフォンで撮影しようとした疑いで、自称・会社員の55歳の男（55）が現行犯逮捕されました。 性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは、愛知県安城市に住む自称・会社員の男（55）です。警察によりますと、男は2日午後4時半頃、静岡市葵区の商業施設のビル内にあるエスカレーターで、後ろからスマートフォンを使って10代女性の