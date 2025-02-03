カナダ売り一気に進む＝東京為替 ２５%関税賦課を受けたカナダ売りが一気に進み、ドルカナダは先週末終値の１．４５２０台から１．４７４０台を付けている。カナダ円は１０６円８０銭台から１０５円００銭近くを付けている。 CADJPY 105.15USDCAD 1.4743