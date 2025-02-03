トランプ米大統領我々は代償を払わなければならないが、関税の痛みはその代償に値する トランプ米大統領は貿易相手国に対する関税について、消費者に痛みをもたらす可能性はあるかもしれない。だが、我々は米国を再び偉大な国する。我々は代償を払わなければならないが、関税の痛みはその代償に値すると述べた。メキシコ、カナダ、中国に対する課税は、国の南北国境を越えた移民とフェンタニルの侵入に対する対応策である。